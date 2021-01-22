 

Оператор доставки заказов с AliExpress вдвое увеличит в РФ количество точек выдачи заказов

22.01.2021, 19:38, Разное
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Оператор доставки “Цайняо” увеличит в РФ число пунктов выдачи заказов с AliExpress вдвое, до почти 40 тыс. за счет партнерства с логистической компанией “Сберлогистика”. Об этом пишет “ТАСС”.
В ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12 500 постаматах и пунктах выдачи “Сберлогистики” по всей стране. За счет сотрудничества число точек выдачи “Цайняо” за год вырастет вдвое”.

На старте к системе “Цайняо” подключились пункты выдачи “Сберлогистики” в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию.



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