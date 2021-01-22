“Только очень маленькие молекулы”: Ученые разработали новые графеновые фильтры для воды

22.01.2021, 19:38, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать инновационные фильтры для очистки воды на основе графена. Очищающая способность материала была достигнута путем применения вспомогательной подложки.

Изначально использование графена в качестве очистного фильтра затруднено особенностью его строения – в частности горизонтальное расположение наноканалов (промежутков между листами графена) затрудняет прохождение воды. В этом смысле целью разработки являлось достижение наноканалами вертикального направления, и генерация такого свойства стала целью исследования ученых, представляющих Университет Брауна (Провиденс, США). Добиться этого специалистам удалось за счет использования специальной эластичной подложки. Последняя подвергается предварительному растяжению, а после помещения её между листами графена натяжение снимается. В итоге происходит сжатие подложки, превращающее графен в гармошку с последующей сменой направления наноканалов. После достижения ими вертикальности выполняется покрытие сборки эпоксидной смолой с последующей обрезкой верхней и нижней частей и открытием каналов на всей поверхности материала. Сообщается, что разработка была названа VAGME – вертикально ориентированная графеновая мембрана.

“В результате мы получаем мембрану с короткими и очень узкими каналами, через которые могут проходить только очень маленькие молекулы. Так, например, вода может проходить, но органические частицы или ионы некоторых металлов будут слишком большими, чтобы пройти через них. Так что вы можете их отфильтровать”, – пояснили разработчики принцип действия нового метода. К слову, дальнейшее тестирование мембраны продемонстрировало возможность водяного пара легко просачиваться через VAGME при одновременной отфильтрации более крупной органической молекулы гексана. Ученые анонсировали продолжение работы над усовершенствованием технологии в свете применения нового метода фильтрации в промышленной и бытовой сферах жизнедеятельности.

Источник: www.nature.com