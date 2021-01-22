СК возбудил дело о вовлечении подростков в незаконные акции протеста

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22.01.2021, 19:20, Новости дня
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей)», – сообщается на сайте ведомства. 

Отмечается, что на территории Москвы и других регионов страны действуют ограничения, введенные в условиях пандемии коронавируса. В этой связи власти отказали в проведении митингов 23 января.

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах», – добавили в СК.

Петренко уточнила, что дело было возбуждено, в частности, после многочисленных обращений родителей школьников. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, опубликовавших призывы к подросткам об участии в противоправной деятельности.

Ранее Савеловский суд Москвы в пятницу на девять суток арестовал пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января.

Напомним, сторонники Навального распространили в интернете призывы провести несогласованные акции в поддержку блогера. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях. Сторонникам Навального также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. Родителей просили оградить своих детей от участия в подобных мероприятиях. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений». 

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома.



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