Обвиняемая в убийстве пожилой женщины сиделка арестована в Москве

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22.01.2021, 19:20, Новости дня
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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО сиделку, обвиняемую в убийстве пожилой женщины, за которой она ухаживала.

«Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление в отношении Гульчахры Айдаровой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Айдаровой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), по которой предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью. Ранее источник ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, подозреваемая страдает психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что 20 января в квартире жилого дома в Угловом переулке было обнаружено тело 82-летней женщины с колото-резаным ранением в области шеи. По подозрению в совершении убийства была задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки.



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