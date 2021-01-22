 

Сенат утвердил считающего Россию «реальной угрозой» Ллойда Остина на пост главы Пентагона

22.01.2021, 19:20, Новости дня
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Сенат США утвердил отставного американского генерала Ллойда Остина на пост министра обороны. Кандидатуру Остина выдвинул новый президент страны Джозеф Байден.

Для кандидатов на пост гражданского министра обороны, находящихся в отставке менее семи лет, нужно специальное разрешение Конгресса. Остин ушел в отставку в 2016 году, в четверг его кандидатуру поддержал профильный комитет Сената, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, если Остина утвердят, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона. Из биографии генерала известно, что он служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, а в 2010 году был назначен главнокомандующим вооруженными силами США в Ираке, курируя постепенный вывод войск из арабской республики. В 2013 – 2016 годах руководил Центральным командованием ВС США и участвовал в разработке стратегии Вашингтона в борьбе против «Исламского государства*».

Ранее Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил объявил Россию «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. Он также назвал Россию «ключевым противником» США в космосе, поддержал поставки американского оружия Украине, а также обвинил Россию в наращивании военной мощи и «агрессивном поведении в Арктике и во всем мире». При этом Остин выступил в поддержку продления СНВ-3.



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