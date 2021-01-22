Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов

22.01.2021, 19:06, Разное

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Одно из крупнейших предприятий страны – “Беларуськалий” – заявляет, что готово восстановить на работе уволенных за политические взгляды.

Все ради контракта с норвежской компанией Yara, которая закупает белорусскую продукцию для производства удобрений, отметил Кузнецов.

Если норвежцы откажутся от контрактов из-за ситуации в республике, то режим Лукашенко потеряет существенный источник поступления валюты, пишет обозреватель. Для власти это будет сильным ударом, считает Кузнецов.

Кроме того, он напомнил о лишении Минска права провести Чемпионат мира по хоккею. Организаторы сомневаются, что белорусские власти способны обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков. “Чувствительный урок”, – комментирует журналист.

Режим Лукашенко стал токсичным для зарубежных игроков, считает Кузнецов. По его мнению, страна в любой момент может оказаться в международной изоляции.

“Несмотря на “стихшие” протесты, накал противостояния общества и власти в самых различных формах приближается к критическому уровню, если еще не”, – пишет журналист в своем телеграм-канале.

Оппозиция не признает итоги президентских выборов 9 августа и призывает Александра Лукашенко уйти в отставку. Снизить накал протестных настроений глава государства надеется с помощью реформ.

В начале феврале пройдет съезд Всебелорусского народного собрания. Оно должно определить пути политического и экономического развития республики. Кроме того, к концу года будет подготовлен проект новой конституции Белоруссии.