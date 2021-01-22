Собянин призвал москвичей не участвовать в массовых акциях в условиях ковида

22.01.2021, 19:06, Разное

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Согласно оценкам экспертов, ситуация с COVID-19 в Москве внушает осторожный оптимизм. Именно это позволило отменить в городе целый ряд ограничений, которе действовали ранее.

Однако сама угроза распространения опасной болезни не ушла. Примером могут служить страны Европы, где на фоне переполненных больниц вводятся все более жесткие меры, вплоть до комендантского часа. Это указывает на важность строгого соблюдения рекомендаций санитарных врачей, а также тех необходимых ограничений, которые действуют в Москве.

“Это важно для того, чтобы мы могли как можно быстрее победить пандемию, важно для сохранения жизни и здоровья москвичей”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Еще более недопустимой и циничной, по мнению мэра Москвы, является попытка вовлечь в незаконные акции несовершеннолетних детей. Он призвал родителей обратить внимание на происки провокаторов и оградить своих детей от опасности.

“Я обращаюсь к организаторам и тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия”, – рассказал Собянин.

Он предупредил, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат необходимый порядок в Москве. В завершении своего обращения к москвичам Сергей Собянин выразил надежду, что сообща горожанам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации, чтобы город смог как можно скорее вернуться к нормальной жизни.