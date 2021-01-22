Итальянская фирма Cristofari опровегла информацию о туалетном ёршике за 700 евро

22.01.2021, 18:51, Разное

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Как сообщила пресс-служба фирмы, в ассортименте Cristofari нет изделий дешевле 1 000 евро.

Производитель элитной сантехники требует от ФБК опубликовать опровержение. В противном случае компания подаст судебный иск о защите деловой репутации.

В обращении говорится, что ершик для унитаза, упомянутый в фильме «Дворец Путина», не мог быть куплен у Cristofari:

«Наша фирма выпускает исключительно элитную и качественную сантехнику. Ёршик из золота от Cristofari в базовой комплектации стоит не менее 1 500 евро. У посмотревших фильм может сложиться ошибочное впечатление, что президенту России был продан товар, бывший в употреблении. Распространение подобной информации наносит ущерб деловому имиджу Cristofari».

Представители фирмы допускают, что в фильме был показан не оригинал из Италии, а китайская подделка. Поэтому пресс-служба Cristofari обратилась к администрации президента России с просьбой выслать детальные фото ершика для проверки его подлинности.

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