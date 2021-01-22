Мнение: Позиции на линии фронта Сирт-Аль-Джуфра

22.01.2021, 18:50, Разное

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Позиции на линии фронта Сирт-Аль-Джуфра.

Спутниковые фотографии демонстрируют некоторые опорные пункты в виде полевых лагерей.

С определенной точки зрения можно считать, что наличие долговременных укреплений связано с ожиданиями, что фронт здесь встал надолго и можно обосновываться на долгосрочную перспективу. Позиции на этой линии занимают войска ЛНА + ближе к авиабазе Аль-Джуфра сидят ЧВКшники. Напротив них стоят войска ПНС. Ближе к побережью у Абу-Грейна сидят сирйиские боевики и турки.

Сам фронт остается статичным с середины лета 2020-го года.

PS. Также стоит отметить, что в протурецких СМИ пошел наброс, что для нужд Хафтара в Сирии вербуют сирийских военных (из числа бывших боевиков, которые переметнулись к Асаду) для отправки в Ливию. Якобы за 1000-1500 долларов в месяц. Фактических подтверждений не приводят.

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