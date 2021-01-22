 

В правительственном квартале Киева задержали вооруженного мужчину – полиция

22.01.2021, 18:48, Новости дня
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Сотрудники службы по охране общественного порядка 22 января задержали в правительственном квартале Киева мужчину, в автомобиле которого нашли оружие. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители заметили автомобиль Škoda, который заехал на охраняемую территорию. Сотрудники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области.

“Во время проверки мужчина признался о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него не предъявил. В салоне иномарки правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Их изъяли для направления на экспертизу”, – отметили в сообщении.

Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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