“Мы похожи?” Ани Лорак показала селфи с братом

22.01.2021, 18:48, Новости дня

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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 229 января в Instagram Stories опубликовала селфи, на котором запечатлена со своим старшим братом.

“Братик. Мы похожи?” – поинтересовалась она у подписчиков.

Скриншот: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года Ани Лорак живет и работает в России.

13 января 2021 года певица в одной из публикаций указала с помощью геометки, что находится в Киеве, а 17 января опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по столице Украины.

19 января певица встретилась с мамой Жанной Линьковой, а 22 января – с проживающая в США украинской спортсменкой, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике и своей кумой Лилия Подкопаевой.

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