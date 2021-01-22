 

Кох: Те, кто находится не в России, не могут агитировать людей выходить на протест против ареста Навального. Это аморально

22.01.2021, 18:48, Новости дня
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Я считаю, что те, кто находится не в России (такие как, например, я), не могут агитировать людей выходить 23 января на улицы в знак протеста против ареста Алексея Навального.

Потому что, находясь в безопасности, нельзя толкать людей под полицейские дубинки. Это аморально. Это может делать только тот, кто в субботу сам под эти дубинки пойдет. Таково мое субъективное мнение.

Но это не отнимает у нас права восхищаться теми, кто завтра все-таки выйдет на улицу.

Короче. Если тем, кто собирается выйти, нужно мое восхищение, и оно вам поможет (в чем я сильно сомневаюсь), то вот оно. От чистого сердца и с искренней любовью.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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