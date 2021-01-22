 

Диетологи назвали витамины, необходимые человеку в зимнее время

22.01.2021, 18:44, Разное
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Отечественные диетологи объяснили, что в зимнее время человек особенно нуждается в витаминах. Нехватка питательных элементов приведет к раздражительности и усталости.
Зимой из-за короткого светового дня и погодных особенностей человек должен пополнять запас витаминов и минералов. Они помогут укрепить иммунитет и побороть сезонную хандру. На первом месте стоит “солнечный” витамин D. Консультанты по здоровому питанию объясняют, что кальциферол можно добавить в рацион с помощью трески, скумбрии и селёдки, яичного желтка и молочных продуктов.

Не менее полезен и витамин С, который активирует белки иммунной системы и противостоит стрессам. Этим полезным веществом славятся болгарский перец, а также квашеная капуста, киви, яблоки, шиповник и цитрусовые. Витамин А, содержащийся в жёлто-оранжевых фруктах, брокколи, боярышнике, яичном желтке и молочных продуктах, поддержит в норме слизистые носа, горла, бронхов и лёгких.

Витамины группы В улучшат обменные процессы и состояние нервной системы. Они содержатся в молочных продуктах, яйцах и рыбе, ячневой, гречневой и овсяной кашах, печени, бананах и в хлебе грубого помола.

Источник: life.ru



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