Партия «Яблоко» и Вишневский встали на строну Навального

22.01.2021, 18:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и его коллега, глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский развернули активную деятельность в социальных сетях с целью побудить горожан участвовать в протестной деятельности и поддержать Алексея Навального. Не исключено, что таким образом народные избранники пытаются способствовать оппозиционной повестке, в которой заинтересован председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

В связи с задержанием Навального 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве, куда блогер вернулся из Германии, его сторонники пытаются организовать несанкционированное массовое мероприятие – митинги протеста в разных городах России. В частности, петербургский депутат Максим Резник на своей странице в Twitter рассказал подписчикам, что присоединяется к акции сам и призывает фолловеров сделать то же самое.



Борис Вишневский, в свою очередь, возглавит специально сформированный «яблочниками» штаб для юридической поддержки всех, кто выйдет на митинг в поддержку Навального в Северной столице. Штаб – совместная акция петербургского отделения партии «Яблоко» и Правозащитного совета города. Вместе с Вишневским руководить его деятельностью собирается представитель совета Григорий Михнов-Вайтенко.

Стоит напомнить, что видеоблогеру Алексею Навальному грозит замена условного срока по делу «Ив-Роше» на реальный из-за нарушения условий приговора.

Участие Резника и Вишневского в протестной деятельности в поддержку Навального неудивительно – депутаты и ранее проявляли солидарность со скандальным блогером. Они не раз протестовали против задержаний основателя ФБК и даже делали попытки выступать в его защиту на заседаниях Заксобрания. Резнику даже отключили микрофон, когда он начал говорить о «трусливом преследовании» Навального.

Интересно, что глава ЗакСа Вячеслав Макаров никогда делал попыток пресекать подобную деятельность в стенах петербургского парламента. Не исключено, что это его принципиальная позиция, и приближенные к нему Максим Львович и Борис Лазаревич попросту выражают то, что не может себе позволить руководитель законодательной ветви власти региона. Похоже, что протестные настроения, которые так искусно провоцируют в городе соратники Макарова, последнему на руку, и тем самым он способствуют развитию оппозиционного движения в Петербурге, включая региональный штаб Навального.

Периодические же перепалки Резника и Вишневского с Макаровым, возникающие на заседаниях парламента, скорее, устраиваются «для вида», что доказывает систематическая поддержка парламентариями инициатив председателя ЗакСа. Взамен Макаров поддерживает дружеские отношения с обоими законодателями, а также приходит на помощь, когда они попадают в щекотливое положение. Так, спикер заступился в 2017 году за задержанного на навальнистской акции Резника, а Вишневского провозглашает «политиком федерального уровня».

Источник: peterburg-news.ru