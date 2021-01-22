Физиогномист проанализировала лицо плачущей Бузовой, которая рассталась с Давой

22.01.2021, 18:44, Разное

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После роскошного празднования своего 35-летия Ольга Бузова заявила, что она рассталась с рэпером Давой. Поющая телеведущая опубликовала в микроблоге Instagram в сторис видео, на котором в слезах пояснила о причинах разрыва. По мнению физиогномиста Светланы Филатовой, эмоции у артистки искренние.

Эксперт отметила, что Ольга Бузова обладает неплохими актерскими задатками, но пытается некоторые свои переживания скрыть. При этом, Светлана Филатова не может сказать, что знаменитость сильно убивается по поводу расставания. Однако то, что певица трет на видео шею и грудь, говорит о потрясении, которое затронуло ее до глубины души. Кроме этого, данный жест свидетельствует о том, что говорит она искренне.

Светлана Филатова предполагает, что звезда одновременно испытывает разочарование и гнев, но не стремится это показывать поклонникам. По движению, когда Ольга Бузова поджимает губы, можно сказать, что она тщательно контролирует каждую реплику, чтобы не сказать лишнего. При этом, физиогномист убеждена в искренности слез возлюбленной Давида Манукяна, которая обвинила его в избиениях и неуважительном отношении. Артистка действительно в подавленном состоянии, а ее жесты говорят о желании «директивно наказать» блогера. Кроме этого, в недавних интервью Давы эксперт увидела «сигналы тела», которые намекали на приближающиеся проблемы на личном фронте.

Источник: life.ru