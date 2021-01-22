Во Франции офтальмологи отметили семикратный рост случаев повреждений глаз антисептиками у детей

22.01.2021, 18:42, Разное

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Авторы исследования использовали данные национальной базы отравлений и детской офтальмологической больницы в Париже в период с апреля по август 2020 года. За это время в токсикологические центры Франции поступило 232 вызова в связи с травмой глаз у детей из-за антисептиков. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Госпитализация и хирургическое вмешательство потребовалось 13% пострадавшим, в то время как в 2019 году в больнице оказался всего один ребенок с такими повреждениями. В двух случаях потребовалась трансплантация амниотической мембраны глаза, сообщили специалисты.

Примечательно, что доля таких обращений возрастала с каждым месяцем пандемии, и все эти инциденты произошли в общественных местах: в торговых центрах, ресторанах и кинотеатрах. По мнению специалистов, это связано с усилением профилактических мер в стране, когда по распоряжению служб здравоохранения начали повсеместно устанавливать емкости с антисептическими средствами. Как правило, они размещаются на высоте 1-1,5 метра от пола, чтобы минимизировать вероятность контакта с глазами при обработке рук. Но эти стандарты рассчитаны на взрослых людей, а для детей создают прямую угрозу травм. Ребенок нажимает на дозатор, и мелкие капли геля или жидкости легко попадают на оболочку глаза.

Офтальмологи призвали органы здравоохранения обеспечить меры безопасности при использовании дезинфицирующих средств. В частности, родители должны быть предупреждены о таких рисках и помогать детям обрабатывать руки. Кроме того, обычное мытье рук с мылом может избавить от подобных проблем, считают врачи.

Ранее эксперты из Университета Бригама Янга (Brigham Young University) предложили использовать для дезинфекции безалкогольные антисептики, которые гораздо безопаснее и не вызывают сухости и шелушения кожи. Такие средства надежно обезвреживают вирусы гриппа, герпеса и обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами. В ходе нескольких экспериментов ученые доказали, что средства с содержанием хлорида бензалкония способны также нейтрализовать SARS-Cov-2.

«Хлорид бензалкония можно использовать в гораздо более низких концентрациях, и он не вызывает ощущения «ожога», которое часто возникает при использовании спиртосодержащих средств. Их применение могло бы облегчить жизнь людям, которым приходится часто дезинфицировать руки, например, медицинским работникам», – пишут авторы исследования.

Люди продолжают пить антисептики. Ученые бьют тревогу

Глотание спиртсодержащих антисептиков для рук все чаще приводит к отравлениям и смертям, демонстрирует новый отчет, опубликованный в BMJ Evidence Based Medicine. Ученые озабочены тем, что люди обычно не осведомлены о потенциальных опасностях.

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