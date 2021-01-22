Посольство РФ в Албании прокомментировало высылку дипломата

22.01.2021, 18:26, Новости дня

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Албания не предоставила доказательств нарушения антикоронавирусных правил российским дипломатом, объявленным Тираной персоной нон грата, заявило посольство РФ в балканской республике.

«Вопреки утверждениям министерства, имя Алексея Кривошеева ни разу не упоминалось в ходе контактов между посольством РФ и министерством иностранных дел Албании. В первый и последний раз оно прозвучало в вербальной ноте МИДа Албании от 20 января, в соответствии с которой господин Кривошеев был объявлен персоной нон грата. При этом никаких доказательств нарушения им антиковидных мер, принятых в Албании, не приводилось», – передает сообщение диппредставительства РИА «Новости».

Решение Албании о высылке российского дипломата необоснованно, «удивляет также содержание соответствующего заявления МИДа Албании для прессы», отметили в посольстве. Как уточнили в российском диппредставительстве, в июле 2020 года и.о. главы МИДа Албании Гент Цакай на встрече с послом РФ Михаилом Афанасьевым затронул вопрос о «весьма спорных претензиях к поведению совершенно другого дипломата». В посольстве отметили, что с этой ситуацией разобрались, после чего замечаний в адрес этого сотрудника не поступало.

«Считаем, что выдвинутые в его (Кривошеева) адрес обвинения беспочвенны и носят надуманный характер. На фоне этого заверения албанской стороны в стремлении к развитию дружественных отношений вызывают сомнения», – подчеркнули в посольстве.

Как сказано в сообщении, у Кривошеева в начале ноября 2020 года был диагностирован коронавирус, из-за чего он в течение двух недель находился на самоизоляции вместе с членами своей семьи и вышел на работу только после сдачи двух отрицательных тестов.

Албанские власти объявили Кривошеева персоной нон грата в четверг из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Дипломат должен покинуть страну в течение 72 часов.