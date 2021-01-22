Пермяцкая чудь

22.01.2021, 18:10, Разное

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Как в отдаленных селах депутаты не дают развернуться чиновникам, а бывший учитель побеждает «Единую Россию».

Уволили на свою голову

Ивану Ивановичу Федосееву исполнилось в декабре 60. Всю жизнь он живет в коми-пермяцком селе Пуксиб в Косинском округе Пермского края. Население села официально — всего 300 человек. До Перми — 350 км, до райцентра, села Коса, — 20.

Косинский округ приравнен к территориям Крайнего Севера. Тут короткое лето, таежные леса и болота. Нет крупной промышленности и бизнеса, население с каждым годом все меньше, сейчас — около 6000 человек. Это самый маленький муниципалитет в Пермском крае. Большинство местных — коми-пермяки.

Фото: Александра Семенова «Новая»

Федосеев — известный в муниципалитете оппозиционер, один из немногих жителей, кто открыто поддерживает Алексея Навального и высказывает недовольство властями. Свои взгляды доносит до односельчан в паблике в «ВКонтакте». «Путина критикую, — коротко поясняет он. — Ну и районному начальству перепадает».

Депутатом Иван Иванович стал в 2019 году. Пошел самовыдвиженцем. Сначала, летом, его избрали на довыборах в земское собрание тогда еще Косинского района. Затем, осенью, после преобразования «района» в «округ», — и в окружные депутаты. Оппозиционер опередил конкурентов, в том числе единороссов, набрав 149 голосов.

— Все благодаря соцсетям, — говорит Иван Иваныч. — Когда в Косу [из Пуксиба] еду, многие подходят, поддерживают. В «ВКонтакте» мало кто пишет, но все читают. Если пишут, то анонимно. Большинство — муниципальные служащие, бюджетники, а их гоняют. Притесняют на работе, сокращают. Люди очень недовольны администрацией. Штат раздули, кого хотят, того и ставят — «своих» в основном, даже кочегарами.

90 процентов думают о личной выгоде, а не как лучше для района, сельских жителей, деревни.

На первое заседание думы Федосеев пришел в толстовке «Команда Навального».

— Никто ничего [не сказал]. Навального-то знают несколько человек. Администрация знает, конечно. Глава округа, Эдуард Засухин, говорит, что подписан на него. Ну я три раза ходил на заседания в этой толстовке. Когда постоянно — оно приедается.

Иван Иваныч говорит, что за деятельностью Алексея Навального следит давно. Еще слушания по делу «Кировлеса» смотрел в прямом эфире.

Иван Федосеев. Фото: Александра Семенова «Новая»

Оппозиционные убеждения, считает Федосеев, стоили ему работы. До 1 сентября 2018 года депутат вел уроки труда в Пуксибской коррекционной школе-интернате. Больше 30 лет там проработал. А потом его вдруг сократили: формально — из-за «уменьшения числа учеников». Федосеев отмечает, что сокращению количества обучающихся предшествовали снос и закрытие корпусов школы. Денег на их ремонт или строительство новых администрация не нашла. Зато 15 млн рублей нашлись на церковь. Вместо 150 учеников осталось всего 19. Почему им не нужно учиться мастерить грабли, табуреты и скамейки — непонятно.

— Не нравится начальникам, что я говорю, вот и по беспределу меня сократили, — считает Иван Иваныч. — Я и в суд обращался [чтобы восстановиться в должности], но суд-то у нас какой? Обидно было, конечно.

Финансовый клинч

Действующая Косинская дума — «протестная», одна из двух в Пермском крае, где «Единая Россия» в меньшинстве. Из пятнадцати депутатов — только пять единороссы, еще пять — самовыдвиженцы, три человека из КПРФ, по одному от ЛДПР и «Справедливой России».

— У нас обычно не за партию голосуют, а за человека, на корочки не смотрят. Но на заседаниях теперь интересно, — говорит Иван Иваныч.

По многим вопросам в Косинской думе идут горячие дискуссии и обсуждения. Но администрации пока удается проводить нужные ей решения.

— Когда просили дополнительные 4,5 млн на нужды администрации, наши двое не пришли, а на их стороне оказались семь человек. Депутат от ЛДПР, местный коммерсант, был за них — естественно, он же здесь работает, бизнес у него с администрацией. Руководители администрации ходили по домам специалистов: «Зарплаты у вас не будет, дума деньги не дает». На нас все захотели свалить. А сами ни черта не экономят, штат раздули. Объединили округ с целью экономии — еще директива губернатора Решетникова была: с поселений убрали хозгруппы, бухгалтеров — всем рулят теперь с Косы. Но на содержание аппарата [денег] еще больше уходить стало.

По задумке экс-губернатора Пермского края, Максима Решетникова, запустившего муниципальную реформу в регионе, сельские поселения ликвидировали для экономии бюджетных средств за счет сокращения числа чиновников. Если бы…

Еще один косинский депутат-самовыдвиженец, тоже Федосеев, но только Иван Вениаминович (из 15 депутатов в Косинской думе Федосеевых трое), тоже с возмущением говорит о расширении штата, увеличении расходов администрации.

Фото: Александра Семенова «Новая»

— Когда создавался округ, по их же расчетам, на содержание аппарата нужно было 15 млн. Но затем они трижды выходили с предложением увеличить эти расходы. Мы им отклоняли это дело, но в один прекрасный момент двое наших заболели, лояльных было больше на голосовании и поправки приняли.

Я не стал бы никогда голосовать за увеличение расходов администрации, потому что они беспредельно подняли число чиновников — увеличили их столько, что сами не знают, кто чем занимается, друг на друге сидят.

Хотя везде сокращение идет — население падает, число учеников падает, в муниципальных программах расходы уменьшаем, а себе надо добавлять и увеличивать численный штат — это же никуда не годно, ни в какие рамки не входит.

Глава округа Эдуард Засухин говорит, что сокращение чиновников все же произошло. Но, конечно, появились новые специалисты, и нужны дополнительные деньги на оплату труда.

— До депутатов доводилось, что будет реорганизация, все будет меняться. Не предполагал никто, какой будет штат, какой аппарат — закладывалось без учета поселений, а в новую администрацию влились специалисты, которые находились раньше в поселениях. Естественно, ушли главы и замы поселений, и объем работ нам, конечно, добавился. И мы расширили аппарат администрации. Добавились дороги, имущество, земля — это дополнительная работа. Есть и изменения по оплате труда. Если считать ставки район плюс поселения, то у нас прошло сокращение, на 21 ставку, если я правильно помню, — говорит Засухин.

— Сейчас приняли бюджет, были слушания, пришли чиновники, депутаты. Они себе, главе, администрации зарплату подняли, а бюджет муниципальных программ, то есть все, что касается народа, — это все идет в минус, такой у них проект бюджета. Я, конечно, встал, выступил: «Давайте урежем на 10% зарплату главы и на содержание аппарата». А в электронных документах смотрю, у главы зарплата годовая 1,6 млн, потом смотрю, уже 1,9 млн откуда-то появилось. Крутят-вертят, чтобы запудрить мозги нам, депутатам. Ну хоть на 10% урезали. Против никого не было, были воздержавшиеся, — продолжает Иван Иваныч.

Фото: Александра Семенова «Новая»

За 2020 год фонд оплаты главе округа действительно увеличился на 300 тысяч рублей: с 1,6 млн до 1,9 млн рублей. А аппарату администрации увеличили финансирование на 4 млн — с 15,6 млн рублей до 19,6 млн рублей. На 2021 год, с учетом снижения на 10%, выплаты, запланированы 1,6 млн главе и 17,8 млн рублей аппарату администрации. При этом финансирование муниципальных программ в 2021 году сокращается на 80 млн рублей (на 20%) по сравнению с 2020 годом.

Эдуарда Засухина, главу округа, не смущает сокращение муниципальных программ при увеличении числа чиновников.

— Из системы образования ушли все бухгалтера в централизованную бухгалтерию, теперь эти деньги не в образовании, из культуры — кочегары и уборщицы выведены в отдельную сервисную службу и обслуживание котельных там же, — говорит он. И добавляет: — Завтра еду в Пермь — нам дополнительно выделяют еще 20 млн на развитие транспортной системы в части ремонтов.

Может быть, говорит глава округа, в течение года еще какие-то деньги появятся.

«Тоже боюсь. Но уже достало»

— Я всю жизнь в деревне живу, — говорит Иван Иваныч Федосеев. — Ладно, старикам ничего не надо, а молодым? Тут детям негде развиваться, кружков нет, инфраструктуры нет. Одни грибы да ягоды. Всю жизнь, что ли, грибы да ягоды собирать? Есть у нас молодежь, да, некоторые остались — дома сидят в телефоне. Автобус ходит до Косы два раза в неделю. Хоть ходит, а то вообще не ходил. И Кудымкарский сократили тоже. Народу нет, до Косы машину нанять — 500 рублей. Сейчас в Косе даже не рожают — в Кудымкар за 150 км отправляют, нет врачей. Ладно, зима, дед мороз сделал дорогу, а если весной или осенью ехать? По дороге десять раз родишь.

Фото: Александра Семенова «Новая»

— У нас на 90 с лишним процентов дотационный район, — продолжает он. — А со стороны администрации ни черта не делается — школы закрываются, производства нет. Программа по экономическому развитию, сейчас ее представляли: деньги идут на машины, ограды, колодцы, на благоустройство. А для развития экономики ничего не делается. Три человека сидят на ставках, деньги не осваивают. В прошлом году собирали они предпринимателей — никто не пришел, нет у них никакого авторитета, пустое место.

Уже через несколько дней после нашей встречи Иван Иванович просит еще написать «про поддержку Путина в глубинке»: «Так вот, никакой поддержки Путина здесь нет. С кем бы я ни общался, все буквально против, даже некоторые работнички, да большинство даже, администрации. Почему не публично — боятся. Я ведь тоже из робкого десятка, но уже достало».

Александра Семенова

специально для «Новой»

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