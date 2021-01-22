 

Сирия и Израиль: между Байденом и Путиным

22.01.2021, 18:02, Разное
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January 21, 2021  Oraib Al-Rantawi

Президент Сирии Башар Асад в Дамаске, Сирия, 11 февраля 2016 г. [JOSEPH EID/AFP/Getty Images]

Когда Израиль говорил о желании  Дамаска нормализовать отношения с ним,  он  указывал на сирийские послания  Израилю. В то же самое время  сирийские источники из Анкары рассказали о организованной Москвой на авиабазе Хмеймим  встрече между Али Мамлюком  и Гади Айзенкотом. Дамаск опроверг информацию о встрече, ещё  раз  подтвердив  свою  позицию  что Голанские высоты все еще оккупированы, и подтвердил свою поддержку права палестинцев на самоопределение.

Однако заявление Сергея Лаврова во вторник и его послание своим «израильским коллегам», «если у вас есть факты, что ваше государство сталкивается с угрозами с сирийской территории, сообщите об этих фактах в срочном порядке, и мы примем все меры для нейтрализации угрозы»,  поднимает  вопрос о том, что Кремль думает о сирийско-израильских отношениях. Это может даже пролить больше света на динамику российско-иранских отношений в Сирии и вокруг нее.

Не секрет, что то время, когда Москве было необходимо присутствие иранских военных и альянса в Сирии, давно прошло. Кремль ранее объявил, что время крупных сражений в Сирии закончилось, и что судьбы сирийского севера, востока и запада будут решаться за столом переговоров, а не на полях сражений. Также не секрет, что присутствие Израиля в сирийском небе не продолжалось бы все это время и не достигло бы уровня убийства и разрушения иранских (и союзных) фигур и объектов, если бы РФ не закрывала на это глаза – чего  никто не отрицает.

Более того, разговоры и статьи Джеймса Джеффри, в которых излагается стратегия Вашингтона в Сирии, были встречены Кремлем с одобрением с точки зрения подтверждения согласия Вашингтона оставить Сирию в руках РФ и поддержки идеи вывода американских, турецких и иранских войск из Сирии в рамках  окончательного урегулирования. Джеффри также отметил, что Вашингтон по-прежнему придерживается позиции, не призывающей к уходу Башара Асада , а вместо этого призывает его исправить свое поведение, ослабив связи с Ираном и его союзниками. Учитывая все это, логично предположить, что Москва могла задуматься об открытии закулисных каналов связи  между Асадом и Израилем,  так  как  это полностью совпадает  с  общим направлением её политики в регионе.

Москва всегда отвергала идею превращения юга Сирии во второй южный Ливан и не принимала теорию «сопротивления и конфронтации» и единого фронта и оси. Она поддерживает интеграцию Сирии в политические действия, направленные на достижение арабо-израильского урегулирования, и не хочет, чтобы Дамаск отставал от подходов, которые были возрождены в  регионе с приходом администрации Байдена. Логично предположить, что Москва рассчитывает, что Дамаск станет ее воротами для участия в качестве партнера в ближневосточном мирном процессе .

Однако этот подход заблокирован рядом огромных препятствий, поскольку Дамаск не может заключить мир с Израилем, не вернув Голанские высоты, как сказал Асад. Это очень неприятное дело, последнее  что  служит  прикрытием режиму. Аль-Асад также должен разорвать союз с Ираном и его союзниками в качестве прелюдии к нормализации отношений с международным сообществом и возвращению в него. Евросоюз сегодня и Байден  завтра  потребуют от Аль-Асада сделать больше решительных шагов внутри страны, таких как вовлечение оставшейся оппозиции в правительство, открытие публичных  пространств и ослабление своей жесткой хватки в  отношении  оппонентов. Он столкнется с очень  сложными  проблемами, которые  теоретически могут быть сглажены, что  на практике очень трудно  сделать,  однако, в обозримом будущем  не  невозможно. 

РФ опасается «экономической  трясины» в Сирии – восстановления и возвращения беженцев. Она осознает, что международное сообщество не предоставит Дамаску необходимую помощь без изменения его позиций и союзов. Более того, Асад  сам  осознает, что политика «экономического удушения» не менее опасна, чем военная угроза, с которой он столкнулся в первые годы кризиса. Можно ли надеяться  что  этот  нарратив «закулисных  связей» и происходящий по этим каналам обмен сообщениями относительно условий и контрусловий  станут  условиями  для любого урегулирования, будь то сирийско-сирийское или сирийско-израильское?  

Translated from Addustour, 20 January 2021



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