 

В КИУ назвали топ-10 нардепов, которые в 2020 году чаще всего выступали в Верховной Раде

22.01.2021, 17:54, Новости дня
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Комитет избирателей Украины в Facebook опубликовал список народных депутатов, которые чаще всего выступали в парламенте в течение 2020 года.

Как отметили в КИУ, учитывались выступления с места и парламентской трибуны.

В топ-10 попали:

1. Нестор Шуфрич (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) – 360 выступлений за год;
2. Николай Сольский ( “Слуга народа”) – 289;
3. Наталья Королевская (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) – 219;
4. Александр Колтунович (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) – 218;
5. Вадим Ивченко (“Батьківщина”) – 179;
6. Сергей Соболев (“Батьківщина”) – 175;
7. Алексей Гончаренко (“Европейская солидарность”) – 173;
8. Нина Южанина ( “Европейская солидарность”) – 166;
9. Тарас Батенко (“За майбутнє”) – 143;
10. Сергей Шахов (“Довіра”) – 127.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (“Оппозиционная платформа – За жизнь”) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (“Европейская солидарность”) – 106, представители “Батьківщини” Сергей Власенко (103) и Иван Крулько (102), а также нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк – 101 выступление.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4923397781035272

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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