Украина не получит очередной транш МВФ в ближайшее время и надеется на продление программы

22.01.2021, 17:54, Новости дня

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22 января вечером или 25 января миссия Международного валютного фонда закончит технические переговоры по пересмотру программы кредитования Украины. Об этом сообщает LB.ua.

Эксперты фонда с 11 января анализировали выполнение правительством взятых на себя обязательств по программе stand-by и готовили корректировки меморандума о сотрудничестве. Это был второй раунд переговоров, первый прошел в третьей декаде декабря прошлого года, отметило издание.

Эксперты передадут результаты своей работы менеджменту, который после изучения документов сделает заявление от МВФ. По информации LB.ua, у Украины нет оснований на получения транша в ближайшее время.

“Заявления и прогнозы о том, что деньги могут быть в первом квартале практически безосновательны. В Украине не только не решили проблемы, которые возникли во второй половине 2020 года и затормозили пересмотр программы, но и добавили новых”, – подчеркнули в материале.

По данным издания, из программы общим объемом в $5 млрд не выбрано почти $3 млрд, поэтому Украина надеется на продление срока действия программы на полгода – с 18 до 24 месяцев.

Препятствием для получения транша может стать введение регулирование цены газа. По информации LB.ua, дополнительным маяком может стать изменение закона “О Нацбанке”, которым предусмотрен пересмотр полномочий Совета НБУ.

“Еще одним условием может стать запрет регулятору выходить на вторичный рынок ОВГЗ. Этот механизм используется для наполнения бюджета при нехватке денег. То есть Минфин выпускает ОВГЗ, продает их, в том числе и банкам, и пополняет бюджет. На первичном рынке, то есть напрямую у Минфина, Нацбанку ОВГЗ покупать запрещено, а на вторичном можно”, – отмечает издание.

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 18 января установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

Министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января. В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с представителями Фонда по вопросу, касающемуся цены на газ.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко высоко оценивает шансы на пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом он заявил на брифинге 21 января.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

21–23 декабря миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января и, по данным СМИ, завершит пересмотр программы до конца этой недели.

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