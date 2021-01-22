Послы стран G7 ожидают прозрачного отбора нового главы САП

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22.01.2021, 17:54, Новости дня
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Послы стран “Большой семерки” в Украине под председательством Великобритании ожидают прозрачного отбора нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Об этом говорится в сообщении группы послов G7 в Twitter.

“Послы G7 [22 января] сегодня продолжили свой диалог с Генеральной прокуратурой Украины. Они отметили продвижение в реформировании Офиса генпрокурора, ожидают прозрачного отбора нового руководителя САП на основе профессиональных качеств и подчеркнули о важности независимости украинских антикоррупционных учреждений”, – сказано в сообщении.

Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з @GP_Ukraine. Вони відзначили поступ у реформуванні Офісу Генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САПУ на основі професійних якостей і наголосили на важливості незалежності * антикорупційних установ.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 22, 2021

Послы стран “Большой семерки” приветствовали объявление конкурса по избранию руководителя САП, который стартует 25 января 2021 года, сообщила пресс-служба ОГП.

“С понедельника комиссия начнет прием документов на конкурс. Нам нужен мощный руководитель САП, который будет задавать тон в расследованиях дел о топ-коррупции и покажет достойный результат. Для этого необходимо провести прозрачный, честный, открытый конкурс, чтобы все могли доверять человеку, который займет эту должность”, – отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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