 

ВС РФ приняли на вооружение разведывательный комплекс «Пенициллин»

22.01.2021, 17:50, Разное
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ВС РФ приняли на вооружение новейший разведывательный комплекс «Пенициллин». С помощью используемой технологии войска смогут получать максимально точную информацию об огневых точках вражеской артиллерии, зенитных орудий и тактических ракет.
Возможности установки «Пенициллин» сконцентрированы на фиксировании тепловых и звуковых сигнатур, определение которых и обеспечивает определение точного расположения орудий противника. Это даст возможность войскам ВС РФ эффективно подавлять опасные вражеские огневые точки.

По словам гендиректора концерна «Вега» Вячеслава Михеева изданию «Политэксперт», для «Пенициллина» не станут препятствием ни изменчивые погодные условия, ни время суток. Разведывательная установка не теряет показателей эффективности в пределах -40°С – +50°С. Над созданием разведывательного комплекса трудились специалисты института «Вектор», входящего в состав «Веги».



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