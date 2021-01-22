 

Власти Индии ответили США на угрозу введения санкций за размещение российских ЗРК С-400

22.01.2021, 17:50, Разное
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По словам индийских журналистов, американское посольство в Нью-Дели передало правительству очередное предупреждение по поводу возможности введения санкций. Власти Индии довольно жестко ответили США на угрозы, касающиеся размещения в стране российских ракетных комплексов С-400.
Американское правительство убеждено, что индийская сторона нарушит закон CAATSA, в котором говорится о том, что «недопустимо нарушать закон о военно-техническом сотрудничестве с РФ». Как отмечают журналисты из Индии, «США показывает кулак в мягкой перчатке», полагая, что все страны должны следовать американскому законодательству. На самом деле «Индии предлагают страдать за то, что Вашингтон раздражает политика Кремля».

Как пишет издание «Политэксперт», Вашингтон хочет, чтобы Индия приобрела вооружение США вместо российского. В противном случае американский посол предупреждает о введении возможных ограничений и санкций.

В Нью-Дели власти отреагировали довольно жестко на подобные высказывания. Индийское правительство дало США четко понять, что они не рассматривают альтернатив для ракетных комплексов. Дело в том, что американская сторона просто не сможет предложить более выгодные условия для приобретения современного вооружения, которое смогло бы составить достойную конкуренцию ЗРК С-400.



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