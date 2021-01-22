Специалист рассказал, о каких болезнях могут сигнализировать холодные ноги

22.01.2021, 17:50, Разное

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Участник Немецкого общества ангиологии и сосудистой медицины Хольгер Лавалл сообщил, что предупреждают о наличии серьезных болезней холодные ноги. Он напоминает, что зачастую такая жалоба пациентов подтверждает недостаточное кровообращение, но существуют и иные факторы.

Специалист заявляет, что холодные ноги указывают на диабет, ревматические болезни, воспалительный процесс сосудов и даже говорят о новообразованиях, лейкемии. Если ноги согреваются несколько часов или возникают кожные проявление, а симптоматика сохраняется длительный период, то необходимо обязательно обращаться на консультацию к медикам.

Также специалист объяснил, что проблеме больше подвержены женщины, так как они мерзнут быстрее мужчин. Именно у прекрасной половины человечества доктора чаще наблюдают пониженное артериальное давление, потому кровоток к их рукам и ногам ниже.

Источник: ufatime.ru