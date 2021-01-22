 

Умереть в возрасте 55-64 лет от COVID-19 в 200 раз вероятнее, чем в автокатастрофе

22.01.2021, 17:48, Разное
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Для обзора ученые использовали более 1000 научных статей и правительственных документов. В окончательный анализ вошли 27 исследований, которые охватили 34 страны. Используя эти данные, ученые обобщили информацию о возрастных рисках смертности от COVID-19.

Авторы нового анализа напоминают, что ранние исследования смертности от COVID-19 показали, что инфекция наиболее опасна для пожилых людей. Но позже в научных работах было установлено и то, что в среднем возрасте люди подвергаются гораздо более высокому риску, чем в молодом. Согласно Оксфордскому словарю, средним считается возраст от 45 до 65 лет.

Анализ подтвердил, что риск смерти от COVID-19 растет по мере увеличения возраста. В 25 лет этот риск составляет примерно 1 на 10000 случаев болезни, включая бессимптомные и недиагностированные. В 60 лет он составляет уже 1 на 100.

Ученые подчеркивают, что к среднему возрасту опасность существенно увеличивается. Они приводят данные британской статистике, согласно которой у человека в возрасте 55-64 года риск смерти от коронавирусной инфекции в 200 раз выше, чем риск смерти в автокатастрофе.  

Источник: МедПортал

 «Наши данные согласовываются с данными американских Центров по профилактике и контролю заболеваний. Около 40% смертей от COVID-19 в стране пришлось на людей в возрасте от 45 до 75 лет. Для сравнения, на детей и взрослых людей младше 45 лет пришлось 3%», – рассказал Эндрю Левин (Andrew Levin), профессор Дартмутского колледжа, соавтор исследования.

Левин убежден, что новые данные требуют быстрых действий. Массовая вакцинация против COVID-19 займет время, и через этот период нужно пройти с минимальными потерями. Он напоминает, что соблюдение основных мер предупреждения инфекции – включая ношение масок, социальное дистанцирование и мытье рук – критически важно для личной защиты и безопасности окружающих.



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