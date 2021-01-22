 

США заявили о готовности работать с Европой по вопросам РФ и Китая

22.01.2021, 17:32, Новости дня
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Соединенные Штаты готовы работать с Европой по различным вопросам, включая относящиеся к РФ и Китаю, сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан по итогам нескольких телефонных разговоров с официальными лицами Франции, Германии, Великобритании и Японии.

По данным Reuters, Салливан обсудил с коллегами вопросы, связанные с Китаем, Ираном, Россией и КНДР. В ходе бесед он подчеркивал стремление новой администрации США «укреплять трансатлантический альянс» и готовность работать с европейскими союзниками по различным вопросам, в том числе тем, которые касаются России, КНР и Ирана, передает ТАСС.

Напомним, в Еврокомиссии ожидали, что с приходом Байдена политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую пользу для РФ может принести «медовый месяц» Европы с США, а также анализировала, чего ждать РФ от президентства Байдена.



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