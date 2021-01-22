Вакцинация вне очереди чиновников и главы Генштаба вызвала громкий скандал в Испании

22.01.2021, 17:32, Новости дня

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Чиновники из некоторых испанских регионов и руководство генерального штаба страны получили вакцину от коронавируса вне очереди, что спровоцировало громкий скандал. Среди нарушивших график вакцинации числятся несколько десятков человек – мэры небольших городов, члены городских собраний и военные.

Минздрав Испании установил, что в первую очередь вакцинацию должны пройти пациенты домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, затем медики, работающие с больными COVID-19, позже остальные медицинские работники и обслуживающий персонал больниц, а затем люди старше 80 лет. В пятницу выяснилось, что прививки сделали высокопоставленные военные Генштаба, включая его начальника – генерала Мигеля Анхеля Вильярройю, передает РИА «Новости».

Как заявили представители Генштаба, минздрав направил вооруженным силам вакцину, определенная доля которой поступила в Генштаб для вакцинации медиков и военных, отправляющихся за границу для участия в операциях, а также некоторых членов командования. Из местных СМИ о вакцинации вне очереди узнала министр обороны Испании Маргарита Роблес, после чего распорядилась предоставить ей отчет.

Тем временем после скандала, связанного с получением политиками вакцины вне очереди, ушел в отставку советник по здравоохранению правительства Мурсии Мануэль Вильегас. Сообщается, что препарат получил он сам, а также его жена сотрудники его департамента. При этом Вильгеас виновным себя не считает. Кроме того, уволились главврачи двух больниц в Басконии, еще несколько чиновников подали в отставку в Кордове, Сарагосе, на Балеарских островах и других регионах королевства. Между тем мэр муниципалитета Рафельбуньоль в автономном сообществе Валенсия Фран Лопес, привившийся в доме престарелых объяснил, что таким образом он хотел показать пример и заверить жителей, что доз хватает на всех.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья раскритиковал политиков и военных, а председатель правительства Валенсии Шимо Пуч предложил лишить нарушителей второй прививки. В свою очередь бывший лидер партии «Граждане» Альберт Ривера заявил, что политики должны получать вакцину одними из первых. По его словам, они подадут пример населению страны, а Испания получит руководителей с иммунитетом, «доступных 24 часа 365 дней во время эпидемии». Отмечается, что в настоящее время Испания с населением 47 млн человек получила 1,3 млн доз вакцины Pfizer/BioNtech и 35 тыс. – Moderna. Прививку сделали 1,1 млн человек.

С начала пандемии в королевстве выявили 2,46 млн случаев коронавируса, из них более 55 тыс. летальные.