Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии

22.01.2021, 17:18, Разное

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Бывший кандидат в президенты рассказала, что сегодня в белорусских тюрьмах содержатся не только политзаключенные, но и люди, которым даже не выдвинули обвинения. “Они страдают каждый день”, – подчеркнула Светлана Тихановская.

Оппозиционер призвала европейских лидеров ввести ограничения не только в отношении высокопоставленных чиновников, но и судей, работников силовых структур, которые причастны к насилию на демонстрациях.

“Они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе”, – сказала Тихановская.

Также политик ответила на вопрос о следующих президентских выборах в Белоруссии. Тихановская сообщила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, передает агентство “Интерфакс”.

Ранее оппозиционер попросила международные организации помочь ей безопасно вернуться на родину. Светлана Тихановская рассказала, что в Белоруссии против нее завели два уголовных дела.

Напомним, экс-кандидат в президенты покинула республику через несколько дней после оглашения результатов выборов. По некоторым данным, Светлана Тихановская получала угрозы от властей.