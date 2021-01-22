В геленджикском дворце ищут заблудившихся офицеров с «ядерным чемоданчиком»

22.01.2021, 17:11, Разное

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Спасатели МЧС Краснодарского края мобилизованы на поиск двоих мужчин, заблудившихся на территории поместья близ села Прасковеевка, принадлежащего неизвестному российскому бизнесмену.

Пропавшие мужчины являются военнослужащими войск связи. Один одет в повседневную форму полковника, второй – капитана первого ранга. К запястью полковника пристёгнут чёрный «дипломат» с абонентским устройством «Чегет» автоматической системы управления «Казбек». В просторечии его называют «ядерным чемоданчиком». Система предназначена для управления стратегическими ядерными силами и позволяет отдать приказ о пуске ядерных ракет из любой точки мира, в том числе из Геленджика.

Последний раз офицеров видели у второго бассейна первого этажа усадьбы днём во вторник. Затем они вместе отошли в туалет (ходить порознь им запрещено), и, предположительно, заблудились. Первое время они выходили на связь со спасателями по мобильным телефонам и пытались описать место, где находятся, но вскоре батареи телефонов сели. Десятки людей прочёсывают усадьбу, её площадь составляет 17691 квадратный метр, а пропавшие, очевидно, перемещаются. Ситуация усложнится, если окажется, что они вышли из здания. На прочёсывание территории в десять тысяч гектаров нет ни сил, ни времени. За трое суток офицеры наверняка выбились из сил и замёрзли.

Все бассейны усадьбы уже обследованы водолазами, но их усилия не дали результатов. К розыску планируют подключить волонтёров отряда «Лиза Алерт». Для их доставки в Геленджик подготовлены военно-транспортные самолёты. Пока ядерный чемоданчик не найдут, управление ядерными силами России будет осуществляться по обычному телефону.

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