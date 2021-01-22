Бруклин Бекхэм сделал особенную татуировку в честь своей невесты Николы Пельтц

22.01.2021, 17:10, Разное

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Бруклин Бекхэм медленно, но верно приближается к своему отцу по количеству татуировок – тело Дэвида украшает порядка 50 рисунков, а у его сына без малого 30. В последнее время Бруклин посвящает чуть ли не всю нательную живопись своей невесте Николе Пельтц. Например, недавно он сделал новое тату, с помощью которого признался в любви актрисе.

Бруклин Бекхэм и Никола ПельтцМоя жизнь, моя любовь, моя правда, мое дыхание, мой разум, моя красота, моя драгоценность,- гласит татуировка, украсившая правую руку Бекхэма. Надписи настолько понравились Николе, что она опубликовала снимок тату, подписав его:

Навсегда мой человек.

Ранее Бекхэм также порадовал невесту, когда написал на своей руке имя покойной бабушки Пельтц, Джины. Никола была опустошена, когда ее любимая бабушка ушла из жизни в январе, незадолго до дня ее рождения. Бруклин решил таким образом поддержать возлюбленную, которую подобный поступок, судя по Instagram, растрогал до слез. На теле Бекхэма можно найти и другие послания, посвященные Николе – ее имя, вытатуированное на шее, а также изображение ее глаз.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля прошлого года, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца.

Согласно информации СМИ, появившейся чуть ранее, пара планирует провести сразу две церемонии: на родине жениха в Великобритании и во Флориде, где живет семья Николы. Отвечать за финансовую составляющую банкета будет отец невесты Нельсон Пельтц – впрочем, родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм, также очень хотят внести свой вклад. Ожидается, что 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а в числе друзей жениха, конечно же, окажутся 18-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц