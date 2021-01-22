В Кремле назвали “недопустимыми” акции сторонников Навального. “ВКонтакте” блокирует призывы к протестам

22.01.2021, 17:00, Новости дня

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Кремль считает недопустимой организацию акций протеста, которые анонсировал российский оппозиционер Алексей Навальный на 23 января. Об этом в комментарии газете “Коммерсант” заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позиция администрации президента РФ заключается в безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и провоцирования участия в этих акциях молодых людей, отметил Песков.

Представитель Кремля считает “совершенно естественным”, что различные ведомства предупреждают о последствиях за несоблюдение закона. В частности, такое предупреждение вынесло главное управление министерства внутренних дел России по Москве. В нем сказано, что попытки провести публичное мероприятие и любые провокационные действия его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Российская соцсеть “ВКонтакте” по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировала почти все паблики о митингах в поддержку Навального в разных городах России, пишет “Медиазона” после проверки списка со ссылками на сайте оппозиционера. Из 66 ссылок заблокировали 63. На одной из незаблокированных страниц администраторы написали, что “митинга не будет”. На остальных указано, что “данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 января 2021 года”.

Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы в день своего ареста. Его штабы анонсировали массовые акции по всей России 23 января. Из-за призывов участвовать в несогласованной акции протеста Савеловский суд Москвы отправил пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш под арест на девять суток.

В социальных сетях публикуют видео из России в поддержку оппозиционера, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина. Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

Навальный вернулся в Россию 17 января. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета политика задержали по делу “Ив Роше”, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда Навального признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

“В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения”, – говорится в сообщении.

Политик назвал происходящее “в высшей степени беззаконием”.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

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