Субсидии плохо влияют на психику людей и угнетают их достоинство – и.о. министра энергетики Витренко

22.01.2021, 17:00, Новости дня

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Получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ходе экспертного обсуждения в “Украинском кризисном медиацентре”. Видео мероприятия опубликовано 21 января на Facebook странице УКМЦ.

“Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей. Это фактически сигнал им, что, смотрите, вы бедные. А люди не хотят себя чувствовать бедными… Это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году, понимаете?” – сказал Витренко.

https://www.facebook.com/uacrisis.ua/videos/863336424443035/

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию было переназначено более 2,7 млн домохозяйствам.

В Украине тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа выросли с 1 января 2021 года. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце стоимость газа будет составлять от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. У большинства поставщиков газ подорожал примерно на 1 грн. Кроме того, в 2021 году выросли тарифы на транспортировку газа (в среднем почти в два раза: в этом году стоимость услуг распределения природного газа составит около 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году). Также в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал).

11 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко в своем Facebook сообщил, что считает необходимым с 1 февраля ограничить цену на газ для “уязвимых” потребителей.

“По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%”, – написал и.о. министра.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме.

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