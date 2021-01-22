 

Ученые: Трудное детство вредит жизненным перспективам

22.01.2021, 16:56, Разное
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Исследователи Уппсальского университета сообщили, что неблагоприятное воспитание может ухудшать жизнь и здоровье людей во взрослом периоде. Результаты опыта опубликовали в издании PLOS ONE.
Специалисты напоминают, что неприятные детские переживания (НОП) обладают серьезными последствиями на жизнь. Предыдущие опыты продемонстрировали, что из-за них возникают риски болезней или ранней смертности от часто встречающихся заболеваний и состояний. Сюда относят тяжелые расстройства психики, онкологические процессы, болезни сердца и сосудов, диабет.

В эксперименте принимали участие 818 матерей и их партнеры, которые заполняли специальную анкету через год после рождения ребенка. Свое внимание исследователи сосредотачивали на физическом, сексуальном и психическом насилии, игнорировании, проблемных ситуациях в семьях, насилие, расстройствах психики и разлуке.

Среди всех участников идеальные АСЕ были нормальным явлением, 11% женщин и 9% их партнеров заявили, что имели 4 и больше из вышеперечисленных ситуаций. 2% пар оба говорили о, как минимум, 4 АСЕ. Если им подвергался один человек в паре, то скорое всего и другой тоже. Люди неосознанно выбирают своего спутника жизни, который был с похожим травматическим опытом.

Также выяснилось, что чем больше психотравм пережил человек в детском возрасте, тем сложнее будет его жизнь во взрослом периоде жизни. Также исследователи подтвердили высказывание, известное психологам, которое противоречит сказке о Золушке о том, чем труднее в юности Золушке, тем хуже будет ее судьба. И, наоборот, чем счастливее детство у человека, тем в будущем его жизнь будет легче.

Источник: glas.ru



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