Королева после передачи о Пугачевой призвала присоединиться к движению за чистоту телевидения

22.01.2021, 16:56, Разное

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На ТВЦ вышла программа, которая называлась «В тени Примадонны». После передачи об Алле Пугачевой ее коллега Наташа Королева призвала артистов присоединиться к движению за чистоту телевидения.

Эту идею первой предложила Лика Стар, которая была участницей скандального выпуска программы. Вопросы и суть шоу возмутила даже ее, хотя она изначально дала согласие на съемку. Создатели «В тени Примадонны» старались подвести всех участников программы к тому, что Алла Пугачева «приложила руку» к завершению карьеры некоторых неугодных звезд. Свое возмущение происходящим в студии высказал и Игорь Наджиев, который с радостью готов присоединиться к движению за чистоту ТВ-программ.

Недовольными шоу оказались супруг Примадонны Максим Галкин, а также представительница артистки Елена Чупракова. Оказывается, программа вышла в эфир без согласования с Аллой Борисовной. Кроме этого, «красной нитью» через весь эфир проходила мысль о том, что артистка испортила жизнь многим коллегам.

Свое мнение по поводу скандальной ситуации высказала Наташа Королева, которая в 2020 году столкнулась с многочисленными шоу на телеканалах, которые «полоскали» ее семью. Певица считает, что многих ее коллег затаскивают на программы обманным путем, после чего публично «вываливают в грязи». Супруга Тарзана не понимает, для чего Аллу Пугачеву телевизионщики хотят представить «главным инквизитором российской эстрады». На Примадонну пытаются натравить артистов и столкнуть их лбами. Поэтому исполнительница рада, что коллеги решили объединиться и вместе противостоять некоторым телеканалам, которые стали «пожелтевшими».