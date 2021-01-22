 

Вторая жена после смерти Бориса Грачевского решила увезти его дочь из Москвы

22.01.2021, 16:56, Разное
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Вторая жена покойного Бориса Грачевского, Анна, призналась в том, что они с дочерью тяжело переносят утрату. Она даже приняла решение увезти 8-летнюю Василису из Москвы, так как девочке не дают прохода с различными вопросами об отце.
Жизнь создателя киножурнала «Ералаш» оборвалась чуть больше недели назад. Близкие Бориса Грачевского до сих пор не могут прийти в себя. Его вдова Екатерина Белоцерковская тяжело переживает внезапную утрату супруга, но старается держаться ради 10-месячного сына. Филипп еще очень маленький и не осознает, что в их семье произошло большое горе. 8-летняя Василиса, рожденная во втором браке режиссера, понимает, что осталась без отца. Кроме этого, по словам Анны Грачевской, окружающие «подливают масла в огонь» и даже в школе задают девочке бестактные вопросы. Чтобы ребенок справился с утратой, мать решила увезти ее из столицы. Она считает, что им обеим нужно время, чтобы прийти в себя.

Когда стало известно о смерти Бориса Грачевского, его экс-супруга начала активно публиковать в микроблоге Instagram архивные видео с ним и дочкой. По словам журналистки Марианы Саид-Шах, которая была близкой подругой создателя «Ералаша», он на самом деле ненавидел бывшую жену. Борис Грачевский утверждал, что она «опустошила ему карманы, а также изнасиловала его душу». Режиссер очень хотел, чтобы экс-возлюбленная после развода вернула себе девичью фамилию.



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