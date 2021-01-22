Регулярный прием аспирина до 70 лет снижает риск развития колоректального рака

22.01.2021, 16:54, Разное

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Ученые провели анализ двух крупных когортных исследований, в которых были представлены данные о применении аспирина среди 94,5 тысячи медицинских работников в течение 35 лет. Таким образом авторы исследования, результаты которого опубликованы в JAMA Oncology получили подробную информации о связи этого популярного препарата и риска развития рака толстой кишки в долгосрочной перспективе.

Специалисты выявили очевидную связь между регулярным приемом аспирина и значительным снижением риска колоректального рака у людей в возрасте 70 лет и старше. Однако есть нюанс: профилактический эффект обнаружен только у пациентов, принимавших аспирин примерно с 50 до 70 лет. Люди, которые начали это делать в более старшем возрасте, не получили никакой пользы.

Эти результаты подтвердились даже после корректировки данных с учетом различных факторов, таких как наличие гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и приема препаратов, снижающих уровень холестерина. По мнению ученых, эти выводы подтверждают необходимость рекомендаций принимать аспирин после 70 лет, но лишь при условии, что пациент ранее применял его для профилактики не менее 5-10 лет.

«Мы не рекомендуем поощрять начало приема аспирина в более позднем возрасте с целью первичной профилактики колоректального рака», – сообщили авторы исследования.

По мнению руководителя отделения гастроэнтерологии Центра медицинских наук Университета Техаса Брукса Кэша (Brooks D. Cash), эти результаты не дают готовую стратегию профилактики рака толстого кишечника. Чтобы снизить вероятность такого диагноза, недостаточно просто принимать аспирин каждый день. В первую очередь необходимо следить за своим рационом, поддерживать здоровую массу тела и отказаться от вредных привычек. Врач также напомнил, что регулярный прием небольших доз аспирина после 65 лет повышает вероятность развития язвенной болезни и желудочно-кишечного кровотечения.