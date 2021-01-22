Мнение: Восторженные до…бы под 40 – самое страшное достижение Навального!

22.01.2021, 16:50, Разное

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Вот, знаете, школьники они – вырастут. А дол…бы, которые уже выросли – нет. Вот вам три истории, времени мало большой текст писать.

Персонаж А. Имеет фоточку с Навальным. Пишет, что это все ужас-ужас – Лешку отравили в Томске, заперли в каталажку, завтра он пойдет доказывать на митинге – что это плохо, ой-ой-ой. Человеку под 40 лет.

Не хочу много деталей, я просто понял – что это реально не лечится. Ибо умный человек задает вопросы, а вот эти "думающие" единороги – могут только скакать. Причем его же Навальный, сцк, кинул – хотя бы на данаты развел – а этот вопит, что Навальный честный малый.

Как объяснять человеку, что "новичком" можно отравиться только один раз – я не знаю. Как объяснить человеку, что с условкой не то, что в Томск из Москвы, за границу никто не может доехать – вернее наоборот, лень перенабирать – тоже не знаю. И, конечно, Лешка призвал к преступлению, у него получилось, дегенерат завтра пойдет ловить Ковид и распространять, не говоря о мелких дурачках – а этому похрену. Навальния мозга, да.

Персонаж Б. Завтра никуда не пойдет. Бегает от меня и срется под себя по телефону, когда я кидаю ему Тик-Ток ролики мудаков, которые наразмещали видео, получили по рогам и теперь плачут – что они не подумали и не хотели.

Персонаж тупой, злой, хочет воровать в Прекрасной России будущего. Его не смущает, что у него трое детей. Его не смущает, что у его друзей есть дети. Он по ночам раньше в почтовый ящик соседей раскидывал напечатанную дома мукулатуру Навального. Этот хотя бы честен – он тупо мразь. Но тоже – не лечится.

Персонаж В. Этого не знаю, это какой-то учитель истории у детей моих знакомых. Сказал детям сегодня или когда, не знаю тоже, что сам завтра пойдет, но им так делать не надо. Т.е. фактически – призвал.

Это точно мразь, это дерьмо надо выкидывать из профессии с волчьим билетом. Ибо он учит наших детей. А он тупой, как баобаб или как персонаж А.

Надеюсь, всех взрослых, кто завтра пойдет – пересчитают и потом, если не закроют – то: 1) оштрафуют, 2) возьмут в систему, 3) позже испортят жизнь.

МУДАКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. НЕ БУДЬ МУДАКОМ.

И да, мы же хотим как в Париже – как поют ровно три означенных дегенерата? Чтобы – как в нормальных странах? Тогда я бы по двушечке раздал. От души. За Макрона, бл!

Счастья вам.