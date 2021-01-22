 

Юристы объяснили появление термина «жилье второго класса»

22.01.2021, 16:38, Новости дня
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Появление термина «жилье второго класса» в законопроекте о легализации статуса апартаментов связано с тем, что уже построенные такие объекты недвижимости слишком сложно перевести в жилой фонд, а в будущих проектах сделать их полноценным жильем также будет невозможно, объясняют юристы.

«Второй класс, полагаю, будет своего рода юридическим термином, объединяющим под собой все те объекты недвижимости, которые не во всем соответствуют жилью, но во многом на него похожи, то есть те же апартаменты», – передает РИА «Новости» слова адвоката Вячеслава Голенева.

«Суть в том, что жилье имеет кучу требований по инсоляции, по санитарным нормам, которые в нежилых помещениях соблюдать нет необходимости (либо они иные). Разнится налогообложение, отсутствуют для нежилых помещений налоговые льготы, которые можно применить в отношении жилых помещений. Все это и есть причины для разработки отдельного регулирования апартаментов», – добавил Голенев.

В свою очередь юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова полагает, что разделение жилья на классы потребовалось в связи с тем, что перевести апартаменты в жилой фонд слишком сложно.

Управляющий партнер юридической фирмы Bolshakov&Partners Андрей Большаков напомнил, что застройщики строили апартаменты на земельных участках, где город не предполагал строительство жилья. «Поэтому то, что уже построено и будет строиться в таких местах, оно не будет отвечать всем требованиям для жилья. Для этого законодатель и предлагает назвать апартаменты «жильем второго класса», при этом планируя дать их владельцам возможность постоянной регистрации в них. Но все равно это будут «недоквартиры», – подытожил он.

В пятницу стало известно, что в законопроекте о легализации статуса апартаментов, разработанном в Совете Федерации, предлагается называть их жилыми помещениями «второго класса» с отдельным правовым регулированием. При этом в Совфеде заверили, что строительство начатых проектов апартаментов остановлено не будет после того, как в законодательстве будет урегулирован статус таких объектов.



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