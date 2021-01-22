 

Мнение: Приветственный пост в сообщество DOSTALO

22.01.2021, 16:36, Разное
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Прежде чем начать что-либо говорить на этой площадке необходимо преподнести дань уважения вашему сообществу.
Необходимо обозначить свои приоритеты, принципы и указать весь багаж, с которым ты идешь к людям, что ты им можешь предоставить.
Сразу хочется обозначить свою основную тематику, в большей степени говорю о человеке и роли его в современной общности.
Тяжело осознавать что нынешний современный мир кардинальным образом изменил внутреннюю сущность человека, большее количество люда теряет такие ценности как Честь и Совесть, к великому сожалению мы деградируем в моральном и ментальном плане.
Во время отсутствия какой-либо полноценной идеологии социального направления основной ценностью человека сегодня является содержимое его холодильника.
Мне не безразличны состояние российской экономики в современных реалиях, крайне низкий уровень жизни населения страны, дичайшая коррупция и безудержное воровство в властных структурах.
Нет разницы где находятся эти структуры, Киеве или Москве, Луганске или Донецке, они одинаковы по своей неумеренной патологической жадности…
Различие их только в том, какого идеологического конька они оседлали и на сколько он хорош для их личного обогащения.
Я обозначил основные тезисы, теперь право за уважаемыми участниками вашего сообщества, принимать меня с ними или отвергнуть.

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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