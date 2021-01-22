 

Володин направил президентские законопроекты в профильные комитеты ГД

22.01.2021, 16:24, Разное
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Внесенные главой государства законопроекты парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке в соответствии с регламентом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Весенняя сессия ГД открылась 19 января. Депутаты продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии.

Также парламентарии рассмотрят вопросы по развитию IT-отрасли в России, включая законопроекты о защите персональных данных и цифровой валюте.



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