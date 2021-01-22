Володин направил президентские законопроекты в профильные комитеты ГД
22.01.2021, 16:24,
Разное
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Внесенные главой государства законопроекты парламентарии рассмотрят в приоритетном порядке в соответствии с регламентом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.
Весенняя сессия ГД открылась 19 января. Депутаты продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Также парламентарии рассмотрят вопросы по развитию IT-отрасли в России, включая законопроекты о защите персональных данных и цифровой валюте.
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