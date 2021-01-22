Хата с краснодарского краю

22.01.2021, 16:22, Разное

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В РФ кое-как сводят дворцы с дворцами.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Тут один блогер под конвоем входит в историю. Лет через сто, возможно, будут писать, что с революционными целями немцы отправили его в Россию в опломбированном самолете. Ну а пока он продемонстрировал стране резонансное расследование про безумно роскошный дворец в Геленджике, который якобы принадлежит… Ну да, принадлежит. Или не принадлежит. А если все-таки принадлежит, то посочувствуем его хозяину: эту хату еще достраивать надо, и по ипотеке замучаешься платить.

В любом случае народ возмущен. Что за безобразие? Что это за подрядчики? Что за шабашники? Уже дольше десяти лет колупаются на объекте! Да набрал бы хозяин бригаду молдаван на Киевском вокзале — давно можно было бы заселяться с коробками, узлами и фикусом в кадке.

Наверное, кто-то из млн пользователей Сети сразу вспомнил, как в селе Погребы Брянской области 34 года строили Дом культуры. Это была даже не стройка века, а стройка двух веков — минувшего и нынешнего. Кто-то, пустившись в воспоминания о долгостроях, мог перепутать Погребы с селом Ануйским Алтайского края. А там, на Алтае, чтобы вы знали, не новый клуб строили, а ремонтировали старый, не видевший капитального ремонта с 1963 года. И успешно уложились в какие-то восемь лет. За это время и трещины в фундаменте залили, и дырявые стены сайдингом обшили. Нет, эта история не в счет. Во-первых, в Ануйском директор клуба — гражданка деловая и энергичная, а во-вторых, там деньги на ремонт по домам собирали. Нечестно сравнивать.

Хотя, минуточку, для дворца в Геленджике тоже вроде что-то по домам собирали. Товарищи, которые дружат домами, немного помогли. И наверняка подсказали, где сайдинг подешевле.

И все-таки этот черноморский дворец стоит особняком. Не найти нам среди российских долгостроев ничего похожего. Не сравнятся с ним даже не районные клубы (что мы к ним прицепились?), а настоящий дворец культуры, к концу минувшего года достроенный, наконец, в якутском городе Вилюйске. Это где-то далеко от Черного моря, скорее ближе к морю Лаптевых. Там и пейзаж не тот, и мерзлота. Когда торжественно устанавливали первую сваю дворца, местное начальство возле нее снималось на память, а птички, вылетавшие из фотоаппаратов журналистов, замерзали на лету.

Шли годы. В заботах о борьбе с коррупцией и освоении Луны страна могла бы и забыть про эту стройку, если бы в прошлом году сразу несколько СМИ не напомнили о ней в сообщениях об уголовном деле. Заголовки были примерно одинаковые: «В Якутии при строительстве Дворца культуры исчез млн рублей». Правда, годом раньше информационно-аналитический портал SakhaNews («Новости Якутии») со ссылкой на районную контрольно-счетную палату рассказывал, что исчезло 30 миллионов, но потом палата что-то пересчитала на другом калькуляторе, и 29 млн чудесным образом нашлись.

Не спрашивайте, кто и когда сможет разобраться с нашими стройками и нашими миллионами. И не возражайте, что миллионы, ушедшие на дворец в Геленджике, не наши. Хотя нам могут сказать: «Ну, если ваши, назовите номер хотя бы одной купюры. То-то же!»

И остается пожелать предполагаемому хозяину дворца скорейшего новоселья с традиционным запуском в помещения кошки. Само собой, под присмотром служебной собаки.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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