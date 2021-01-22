 

Наташа Королева могла умереть от обезвоживания во время съемок в Африке

22.01.2021, 16:02, Разное
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После участия в шоу «Племя» Наташа Королева пояснила поклонникам, что она едва не умерла от обезвоживания в Африке. Съемочный процесс дался артистке очень тяжело – и несколько дней она просто не могла подняться с постели.
В рамках проекта Наташа Королева должна была на протяжении двух недель жить с африканскими аборигенами в их условиях. Организм российской знаменитости не был к этому готов, и у неё началось обезвоживание из-за отсутствия нормальной пресной воды. Пару дней супруга Тарзана провела в постели, но ей удалось справиться с трудностями. Постепенно певица начала есть овощи, фрукты и яйца. Также периодически в ее рационе появлялась рыба, однако полноценно она питалась только раз в день. Перекусы Наташи Королевой состояли из ананасов, бананов и манго. Благодаря такому рациону певица восстановила силы после обезвоживания и даже похудела на шесть килограммов.

Как пишет издание «Слово и Дело», во время съемок проекта в Африке Тарзан и его супруга создали совместный клип. Новую песню артисты посвятили сложной личной ситуации, которая случилась в их семье. Стриптизер признался в изменах Наташе Королевой, однако она нашла в себе силы простить мужа и оставить обиды в прошлом.



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