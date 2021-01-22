Корпорация Apple назвала модели iPhone, которые не будут обновлять до iOS 15

22.01.2021, 16:02, Разное

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Корпорация Apple известна тем, что она длительное время поддерживает свои девайсы. Однако недавно представители компании назвали модели iPhone, которые не станут обновлять до iOS 15.

В список гаджетов попали те смартфоны, которые «яблочная» корпорация выпустила в период 2015-2016 года. В результате, на 14-й версии останутся работать девайсы iPhone 6s и 6s Plus, а также модель SE первого поколения. Все эти перечисленные смартфоны компании Apple работают на процессоре A9, выпущенном почти шесть лет назад.

Как сообщают журналисты издания Newinform, свежие обновления также будут недоступны планшетам Air 2, iPad 5 и iPad mini 4. Обычно корпорация поддерживает свои гаджеты от пяти до шести лет. Ранее пользователи гаджетов, которые были указаны выше, даже не думали о том, что их смартфоны смогут похвастаться iOS 14. Американская компания решила пойти на встречу клиентам, но ни iPadOS 15, ни iOS 15, выход которых ожидается этим летом, им уже не будут доступны.