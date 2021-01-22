 

Кудрин положительно отозвался о работе правительства Мишустина, «уколов» Медведева

22.01.2021, 16:02, Разное
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По словам экономиста Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, правительство Михаила Мишустина отлично справляется с поставленной задачей. Он отметил, что «проделанная смена власти полностью оправдана в условиях нынешнего кризиса». Этими словами политик «уколол» Дмитрия Медведева, покинувшего свой пост в начале прошлого года.
Спустя пару месяцев после отставки правительства экс-главы Кабмина, на плечи Михаила Мишустина и его подопечных легли вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Алексей Кудрин уверен, что решение о смене власти было правильным, о чем можно судить по результатам работы за прошлый год. Экономист считает, что новый состав отличается «энергичностью и мобильностью». Кандидатура Михаила Мишустина была выдвинута российским президентом.

Как пишет издание «Глобалмск.ру», власти при составлении прогноза взяли за основу модель борьбы с кризисной ситуацией, которая имело место в 2009 году. Правительство выбрало немного другой путь и приняло решение сосредоточиться на поддержке бизнеса. В результате, альтернативный подход привел к тому, что удалось избежать рекордного обвала экономики.



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