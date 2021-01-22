Мнение: Не ведитесь: фейковые новости о музеях

22.01.2021, 15:52, Разное

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В январе 2016 года мировой интернет был взволнован новостью о том, что 44-летний охранник Смитсоновского института Джеймс Монро был арестован за совершение полового акта с древнеегипетской мумией из экспозиции. Сообщалось, что руководство музея передало в полицию записи с камер видеонаблюдения…

Собрала классическую музейную лапшу:

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8744/