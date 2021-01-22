Генсек НАТО поддержал планы РФ и США продлить ДСНВ

22.01.2021, 15:44, Новости дня

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Все государства Североатлантического альянса поддерживают продление Россией и США действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что приведет к укреплению системы контроля над вооружениями, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Все страны-члены НАТО поддерживают продление ДСНВ, поскольку он имеет огромное значение для всех нас, мы не должны допустить распада ДСНВ. Однако его продление – это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», – сообщил Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.