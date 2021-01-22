Москва призвала США как можно скорее начать переговоры по ДСНВ

22.01.2021, 15:44, Новости дня

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Москва призывает Вашингтон в самые сжатые сроки приступить к переговорам по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность не откладывая вступить в контакт с американской стороной для скорейшего продления Договора на пять лет, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. Кремль приветствовал политическую волю Вашингтона по продлению ДСНВ и отметил, что все зависит от деталей этого предложения. В Совете Федерации указали, что РФ поддержит готовность Соединенных Штатов продлить Договор, если это не будет сопровождаться неприемлемыми дополнительными условиями.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности.