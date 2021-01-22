 

Мнение: СМИ не СМИ

22.01.2021, 15:42, Разное
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Есть ли в мире независимые СМИ?

Я пока знаю только одно. Волонтерю для этого издания. Пытался публиковать в других – но часто попадал ниже ватерлинии партии. Редактор резал и кромсал, я дописывал “правильные” фразы. Итог – вроде и мысль передал, но въехала она на ослике очередного папика.

Филипп II Македонский (папа Саши-завоевателя) говаривал – “Осел, груженый золотом, может открыть любые крепостные ворота”. Папики перекупили газетки на корню, посадили правильных редакторов и организовали доставку тухлой информации во все глаза и уши.

И главно дело все об этом знают.

Возникает вопрос – зачем мы потребляем новости, которые лепят из отходов человеческой жизни? Для чего это нужно нам?

СМИ – это рынок. Этот рынок создан для нас. Любой из нас может сказать “хватит смотреть это гуссе” и перестать это делать.

И тут произойдет интересное. Если к лотку с тухлой рыбой перестанут подходить покупатели, продавец будет вынужден продавать свежую рыбу.

Источник: Достало



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