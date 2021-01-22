 

23 января в Москве пройдут плановые работы по замене тротуарной плитки

22.01.2021, 15:31, Разное
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Широкомасштабные работы по благоустройству в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда» пройдут в Москве 23 января, сообщает сайт столичной мэрии.

Для проведения мероприятий будут перекрыты центральные улицы Москвы и некоторые улицы в отдельных районах. В это время рабочие планируют установить рекорд по замене тротуарной плитки. В среднем, в планах департамента ЖКХ укладка 300 км плитки. В связи с этим въезд в центр будет запрещён, а по улице Тверской ограничат проход пешеходов.

– В Москве проходит массовая вакцинация населения. Такими темпами большинство москвичей будут привиты к концу марта. А там растает снег и люди снова выйдут на улицу. Естественно им нужно ходить по новой тротуарной плитке. Поскольку сегодня пешеходный трафик ниже, чем в тёплое время года, мы переложим плитку. Всё делается исключительно для удобства горожан и гостей столицы, – отметил мэр Сергей Собянин.

В субботу, 23 января, будут запрещены все массовые акции. В случае если качество работ не устроит московского мэра, для устранение недочётов пройдут дополнительные перекрытия улиц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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